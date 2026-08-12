In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist auf der A6 bei Schüpfen BE ein Autolenker mit massiv überhöhter Geschwindigkeit gemessen worden. Der Lenker wurde in der Folge angehalten, sein Führerausweis wurde ihm abgenommen.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Am Sonntag, kurz vor 4.40 Uhr, fiel einer Patrouille der Kantonspolizei Bern auf der A6, auf Höhe Lätti, ein Auto auf, das mit massiv überhöhter Geschwindigkeit von Bern herkommend in Richtung Biel unterwegs war. Die Patrouille führte daher eine Geschwindigkeitsmessung durch, schreibt die Kantonspolizei Bern in einer Medienmitteilung. Das Ergebnis nach Abzug der gesetzlichen Toleranz: eine Geschwindigkeit von 187 km/h. Auf dem betroffenen Strassenabschnitt beträgt die erlaubte Höchstgeschwindigkeit 80 km/h. Damit trat der Junglenker hier über 100 km/h zu viel aufs Gaspedal.

Der 25-jährige Lenker konnte anschliessend noch im betroffenen Fahrzeug angehalten werden. Nach Abschluss der Ermittlungen wird sich der Beschuldigte nach den gesetzlichen Bestimmungen über Raserdelikte vor der Justiz verantworten müssen. Das Fahrzeug wurde beschlagnahmt. Der Führerausweis wurde zuhanden der Administrativbehörden abgenommen.