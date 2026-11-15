Ein Autofahrer entzog sich am Samstagabend in Burgdorf BE einer Polizeikontrolle und raste davon. Nach einer Kollision und einer Beinahe-Frontalkollision stoppte die Kantonspolizei Bern das Auto in Zauggenried BE mit einem Nagelgurt.

Darum gehts Am Samstagabend floh ein Autofahrer in Burgdorf BE vor der Polizei

Nach einer Kollision drohte in Lyssach BE eine Frontalkollision

In Zauggenried BE stoppte ein Nagelgurt ihn, Polizei sucht Zeugen

Marian Nadler Redaktor News

Am Samstagabend kurz nach 20.20 Uhr wollte eine Patrouille der Kantonspolizei Bern auf der Gyrisbergstrasse in Burgdorf BE einen Autolenker kontrollieren. Die Einsatzkräfte folgten dem Auto und forderten den Fahrer zum Anhalten auf, wie die Kantonspolizei Bern mitteilt.

Doch der Lenker dachte gar nicht daran, zu stoppen, und beschleunigte. Die Patrouille nahm mit Blaulicht und Sirene die Verfolgung auf. Der Mann fuhr laut Polizei mit überhöhter Geschwindigkeit durch Burgdorf, innerorts und ausserorts.

Vorderräder von Fluchtauto beschädigt

Beim Kreisel Technikumstrasse/Lyssachstrasse kollidierte der flüchtende Lenker mit einem Auto, das in den Kreisel einbog. Danach fuhr er weiter in Richtung Lyssach. Dort geriet sein Auto auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommendes Auto konnte eine Frontalkollision nur mit einem Ausweichmanöver verhindern.

In der Zwischenzeit brachte sich eine zweite Patrouille vor dem flüchtenden Auto in Position. Die Einsatzkräfte legten einen Nagelgurt auf die Strasse. Dadurch wurden die Vorderräder des Fluchtautos beschädigt.

Kantonspolizei Bern sucht Zeugen

In Zauggenried in der Gemeinde Fraubrunnen verlangsamte der Lenker schliesslich seine Fahrt. Er und sein Beifahrer wurden von Polizisten mit gezogener Schusswaffe angehalten.

Der Fahrer wird sich laut Polizei vor der Justiz verantworten müssen. Unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Emmental-Oberaargau wurden Ermittlungen aufgenommen. Die Behörden suchen Zeugen. Besonders melden soll sich die Lenkerin oder der Lenker des Autos, mit dem es in Lyssach beinahe zur Frontalkollision gekommen wäre.