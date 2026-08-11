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Coop-Filiale in Wiedlisbach BE steht in Flammen
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Leservideo zeigt Feuer:Coop-Filiale in Wiedlisbach BE steht in Flammen

Starker Rauch in Wohngebiet
Coop-Filiale in Wiedlisbach BE in Flammen

Am Dienstagabend brennt ein Gebäude in Wiedlisbach BE. Die Kantonspolizei Bern ist vor Ort im Einsatz.
Publiziert: 11.08.2026 um 22:29 Uhr
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Aktualisiert: vor 23 Minuten
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Ein Gebäude in Wiedlisbach BE steht am Dienstagabend in Flammen.
Foto: Leserreporter
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Sandra MarschnerRedaktorin News-Desk

Hohe Flammen und dicker Rauch in einem Wohngebiet in Wiedlisbach BE. Am Dienstagabend ist gegen 22 Uhr ein Brand an einem Gebäude ausgebrochen.

Die Einsatzzentrale bestätigt gegenüber Blick, dass der Coop-Supermarkt an der Bahnhofstrasse brennt. Das hatte schon ein Leserreporter geschildert, der vom brennenden Coop Wiedlisbach sprach: «Um 21.58 Uhr gab es einen Knall, anschliessend quollen Flammen bei der Anlieferung empor», schildert der Leser. Die Einsatzkräfte seien schnell vor Ort gewesen: «Feuerwehr innert zwei Minuten vor Ort.»

Ob es Verletzte gibt, ist noch unklar. Alertswiss warnt vor einem Brand mit starker Rauchentwicklung. «Schliessen Sie die Fenster und Türen und schalten Sie Lüftungen und Klimaanlagen ab», wird gemahnt. Das Gebiet soll weiträumig umfahren werden.

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