Bei einer Tankstelle in Gümligen BE brannte es am Montag. Die Feuerwehr löschte die Flammen, niemand wurde verletzt. Die Polizei nahm einen Verdächtigen fest.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft In Gümligen BE brannten Montagmorgen Lieferwagen bei Tankstelle, niemand verletzt

Mutmasslicher Täter kurz nach Brand von Polizei festgenommen

Feuer begann gegen 5.30 Uhr, Feuerwehr und Polizei rasch zur Stelle

Marian Nadler Redaktor News

Bei der Kantonspolizei Bern ging am Montag, kurz vor 5.30 Uhr, die Meldung ein, dass in Gümligen BE bei einer Tankstelle ein Brand ausgebrochen sei.

Die umgehend ausgerückten Einsatzkräfte stellten vor Ort mehrere mit Karton und Plastik beladene Auslieferungswagen fest, deren Ladungen in Brand geraten waren. Ein Augenzeuge war bereits dabei, den Brand zu löschen. Der Brand konnte kurz darauf mit Hilfe der Feuerwehr gelöscht werden. «Verletzt wurde niemand», hält die Kantonspolizei Bern in einer Medienmitteilung fest.

Darum ist Feuer an einer Tankstelle gefährlich

Eine Patrouille konnte den mutmasslichen Täter kurze Zeit später ausfindig machen. Er wurde für weitere Abklärungen auf eine Polizeiwache gebracht und vorläufig festgenommen. Im Einsatz standen nebst der Kantonspolizei Bern auch die Feuerwehr Gümligen.

Ein Feuer an einer Tankstelle ist primär wegen der extrem hohen Explosionsgefahr, einer möglichen raschen Brandausbreitung und der Giftigkeit der Verbrennungsprodukte gefährlich. Ein Brand etwa an den Zapfsäulen oder auf dem Gelände erfordert meist eine sofortige Evakuierung und häufig auch einen Grosseinsatz der Feuerwehr.