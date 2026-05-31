Brocki in Studen BE brennt vollständig ab

Am Samstagabend brannte es im Berner Seeland kurz nacheinander gleich zweimal.

Gabriel Knupfer Redaktor News

Am späten Samstagabend wütete ein Feuer in der Gemeinde Studen BE im Seeland. Ein Leser berichtete von «grossen Stichflammen». In dem betroffenen Gebäude befinde sich eine Brocki.

Die Kantonspolizei Bern bestätigte den Einsatz gegenüber Blick. Der Notruf war um 22:30 eingegangen. Zwei Stunden später waren die Löscharbeiten um 0:30 immer noch im Gang. Laut dem Leser brannte das Holzgebäude vollständig ab.

Es war eine ereignisreiche Nacht für die Feuerwehr in der Region. Nur eine halbe Stunde vorher brannte es laut der Webseite Myfeuerwehr.ch bereits in der Nachbargemeinde Aegerten.



