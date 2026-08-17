Ein heftiges Gewitter hat am Montagabend den Kanton Bern getroffen. In Oberburg stürzten Werbeschilder um, und starke Böen fegten Gegenstände auf die Hauptstrasse.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Heftiges Gewitter trifft Kanton Bern mit starken Böen und Schäden

Leserreporter: Winde bliesen Werbeschilder auf die Hauptstrasse

Regen und Böen zu sehen

Janine Enderli Redaktorin News

Regen, heftige Böen und umgefallene Stühle: Aktuell fegt ein starkes Gewitter über den Kanton Bern. Bilder eines Leserreporters zeigen, wie sich eine Gewitterzelle über Oberburg im Kanton Bern entlädt. Die Winde sind so stark, dass es sogar einzelne Gegenstände auf die Hauptstrasse, die durch den Ort führt, geblasen hat. «Es hat einige Werbeschilder umgerissen», schildert ein Leserreporter.

Am Montag hat die Hitze, die seit Mitte Juni die Schweiz beschäftigt hat, eine Pause eingelegt. Der Montag könnte regional der kälteste Tag seit Anfang Juli werden, wie Michael Eichmann von «Meteo News» gegenüber Blick erklärte. Lokal sorgten einige Gewitter für eine richtige Abkühlung so wie auch im Kanton Bern.

In der Nacht auf Dienstag beruhigt sich das Wetter wieder. Während ganz im Osten der Schweiz am Dienstagmorgen noch Niederschläge erwartet werden, soll es im Mittelland grossteils trocken bleiben. Am Dienstag gilt laut Eichmann: «Je länger der Tag, umso sonniger wird es.» Hinzu kommt noch ein warmer Westwind, der das Thermometer auf etwa 25 bis 27 Grad ansteigen lässt.