Mehrere Unfälle mit Verletzten legen am Freitag die A1 West und A12 lahm. Die A12 Richtung Flamatt bleibt für Stunden gesperrt.

Janine Enderli Redaktorin News

Grosses Verkehrschaos in den Kantonen Bern und Freiburg: Wie die Berner Kantonspolizei am Freitagabend auf X schreibt, ereigneten sich mehrere Verkehrsunfälle mit Verletzten auf der A1. Auf der A12 kam es in beide Fahrtrichtungen ebenfalls zu Unfällen.

«Die Autobahn A12 von Bern in Richtung Flamatt FR ist für mehrere Stunden komplett gesperrt», heisst es auf X. Laut der TCS-Störungsplattform sind mehrere Fahrzeuge involviert.

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Wie die Nachrichtenagentur BRK News am späteren Abend berichtet, ist es zwischen Thörishaus und Niederwangen auf der A12 zu einer Massenkarambolage gekommen. Nach ersten Erkenntnissen sind mehr als ein halbes Dutzend Fahrzeuge in das Unfallgeschehen verwickelt. Mehrere Rettungswagen, Feuerwehren sowie weitere Einsatzkräfte stünden im Grosseinsatz.

Gewitterfront zog über Gebiet

Mehrere Fahrzeuge wurden beim Unfall teils erheblich beschädigt und kamen teilweise quer auf der nassen Fahrbahn zum Stillstand, so die Nachrichtenagentur.

Zum Zeitpunkt des Unfalls zog eine kräftige Gewitterfront mit teils intensivem Niederschlag über den Raum westlich von Bern. Zudem wurde in der Region aufgrund schwieriger Fahrbedingungen offiziell vor Eisregen gewarnt. Ob die Wetterverhältnisse zum Unfallgeschehen beigetragen haben, ist derzeit noch nicht offiziell bestätigt. Im Bereich der Unfallstelle hat sich ein massiver Rückstau gebildet.

Der Verkehr werde ab Niederwangen von der Autobahn geführt. Diverse Umleitungen wurden signalisiert. Die Berner Kantonspolizei kündigte an, im Verlauf des Abends weitere Informationen zu veröffentlichen.

+++Update folgt+++