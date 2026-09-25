Am Freitagnachmittag ist es in Utzigen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Velo gekommen. Der Velofahrer wurde dabei schwer verletzt und mit einer Ambulanz ins Spital gebracht. Ermittlungen sind im Gange.

Velofahrer bei Kollision mit Auto in Utzigen BE schwer verletzt

Velofahrer bei Kollision mit Auto in Utzigen BE schwer verletzt

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Velofahrer in Utzigen BE bei Kollision mit Auto schwer verletzt

Autofahrer blieb unverletzt, Unfallursache noch unklar

Unfall gegen 15.00 Uhr, Ermittlungen laufen

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Die Kantonspolizei Bern hat am Freitag, gegen 15.00 Uhr, die Meldung zu einem Verkehrsunfall auf der Lauterbachstrasse in Utzigen BE (Gemeinde Vechigen) erhalten.

Ersten Erkenntnissen zufolge war ein Autofahrer von Boll herkommend in Richtung Hasle bei Burgdorf unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 136 kollidierte der Lenker aus noch zu klärenden Gründen mit einem entgegenkommenden Velofahrer.

Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen

Der Velofahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Anwesende Drittpersonen leisteten bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte Erste Hilfe. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort, wurde er mit einer Ambulanz ins Spital gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zur Klärung der genauen Umstände und des Unfallhergangs aufgenommen.