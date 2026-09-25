Darum gehts
- Velofahrer in Utzigen BE bei Kollision mit Auto schwer verletzt
- Autofahrer blieb unverletzt, Unfallursache noch unklar
- Unfall gegen 15.00 Uhr, Ermittlungen laufen
Die Kantonspolizei Bern hat am Freitag, gegen 15.00 Uhr, die Meldung zu einem Verkehrsunfall auf der Lauterbachstrasse in Utzigen BE (Gemeinde Vechigen) erhalten.
Ersten Erkenntnissen zufolge war ein Autofahrer von Boll herkommend in Richtung Hasle bei Burgdorf unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 136 kollidierte der Lenker aus noch zu klärenden Gründen mit einem entgegenkommenden Velofahrer.
Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen
Der Velofahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Anwesende Drittpersonen leisteten bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte Erste Hilfe. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort, wurde er mit einer Ambulanz ins Spital gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt.
Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zur Klärung der genauen Umstände und des Unfallhergangs aufgenommen.