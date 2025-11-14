Ein Velofahrer sorgte am Donnerstagabend für Aufregung auf der Autobahn bei Rubigen BE. Der junge Mann fuhr ohne Licht und in dunkler Kleidung auf dem Pannenstreifen.

1/8 Ein Mann verirrte sich am Donnerstagabend mit seinem Velo auf die Berner Autobahn. Foto: Leserreporter

Darum gehts Velofahrer auf Autobahn bei Rubigen BE entdeckt, gefährliche Situation

Mehrere ähnliche Vorfälle in der Vergangenheit, auch mit Rollstuhlfahrern

Johannes Hillig Redaktor News

«Ich bin mit eingeschalteten Warnblinkern hinter ihm hergefahren, um sicherzustellen, dass ihn niemand überfährt», sagt ein Leserreporter zu Blick. Er war am Donnerstagabend mit seinem Wagen auf der Autobahn bei Rubigen BE unterwegs, als er auf dem Pannenstreifen plötzlich einen Velofahrer entdeckte. «Ein junger Mann, zwischen 20 und 30 Jahre alt. Er wirkte verwirrt und wollte nicht anhalten.»

Eine gefährliche Situation. Lebensgefährlich! Besonders: Der Velofahrer hatte kein Licht. Dazu dunkle Kleidung. «Ich bin ihm weiter gefolgt, bis plötzlich jemand vor ihm anhielt und mit ihm zu diskutieren begann. In diesem Moment bin ich dann weitergefahren.»

«Ihm wurde eine Ordnungsbusse ausgestellt»

Die Kantonspolizei Bern bestätigt auf Anfrage von Blick, einen Einsatz wegen des verirrten Velofahrers. «Wir haben am Donnerstag, kurz vor 19.45 Uhr die Meldung erhalten, dass sich ein Velo auf der A6 Süd, in Richtung Muri, befindet», sagt Kapo-Sprecher Philipp Gasser zu Blick.

Der Velofahrer konnte vor Ort gestoppt und nach Hause gebracht werden. «Ihm wurde eine Ordnungsbusse ausgestellt.»

«Er hatte Airpods in den Ohren»

Es ist nicht das erste Mal, dass sich ein Velofahrer auf die Schweizer Autobahn verirrt. Erst Ende Juli sorgte ein Velofahrer für Aufregung auf der Autobahn A1 bei Dübendorf. Laut einem Leserreporter fuhr der Mann mit einem normalen Fahrrad auf der Autobahn und ignorierte die Warnungen anderer Verkehrsteilnehmer. Und statt sich rechts auf den Pannenstreifen zu retten, fuhr er seelenruhig auf der Überholspur. «Er hatte Airpods in den Ohren, hat rübergeschaut und mit den Schultern gezuckt», sagte ein Leserreporter damals zu Blick.

Zuvor verirrte sich im April ein Deutscher mit Velo auf die Zürcher Autobahn. Er habe nicht gewusst, dass die Autobahn-Schilder in der Schweiz die grüne Farbe tragen – daher wohl die Verwirrung.

0:09 Video zeigt: Velofahrer verirrt sich auf der Autobahn bei Bülach

Er nahm die Ausfahrt nach Birsfelden

Vor fünf Jahren verirrte sich ein Velofahrer auf die Autobahn A18 bei Birsfelden BL. Als der Moment es zuliess, drosselte Leserreporter Lukas R.*, der auf dem Weg zur Arbeit war, die Geschwindigkeit des Lieferwagens, liess das Fenster runter und sprach den Gümmeler an.

0:53 Als ob nichts wäre: Velofahrer radelt über Basler Autobahn

«Ich habe ihm gesagt, dass er vorne die Ausfahrt nach Birsfelden nehmen kann, um von der Autobahn zu kommen. Da meinte er nur zu mir ‹Ja, ich weiss› und hat mit der Hand abgewunken.» Danach sei er tatsächlich von der Autobahn ab- und nach Birsfelden gefahren.

Rollstuhlfahrer auf der Basler Autobahn

2019 verfuhren sich sogar zwei Rollstuhlfahrer und landeten am Ende auf der Fahrbahn. Zuerst filmte ein Leser im Juni, wie eine Frau im Rollstuhl über die A2 fuhr. Ein privater Lenker schützte sie vor anderen Autos, indem er ihr eine Art Privateskorte bot.

0:45 Polizei schnappt sie in Tunnel: Frau fährt im Rollstuhl auf Basler Autobahn

Als sie in den Singertunnel einfuhr, war die Polizei zur Stelle. Kurz darauf passierte es erneut. Im November beobachtete ein Leser einen Mann im Rollstuhl, der über die A2 Richtung Flughafen Gas gab. Bei der Ausfahrt St. Johann verliess der Rentner dann die Autobahn.

* Name geändert