Am Samstagmittag ist in Ipsach eine Person im Bielersee in eine Notlage geraten. Drittpersonen bargen einen Mann aus dem Wasser. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmassnahmen verstarb der Berner später im Spital. Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden aufgenommen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 47-jähriger Mann stirbt, nachdem er im Bielersee in Notlage geraten war

Mann geriet beim Ballholen ins Wasser, Rega-Helikopter brachte ihn ins Spital

Unfallermittlungen laufen, Polizei und Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland involviert

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Die Kantonspolizei Bern hat am Samstag gegen 13.30 Uhr, die Meldung über eine Person erhalten, welche in Ipsach BE reanimiert werde. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte eine Gruppe im Bereich des Erlenwäldlis in Ipsach mit einem Ball gespielt, welcher dabei ins Wasser gelangte.

Daraufhin wollte ein Mann den Ball aus dem Wasser holen. Dabei geriet er aus noch zu klärenden Gründen in eine Notlage. Drittpersonen bargen den Mann aus dem Wasser und begannen umgehend mit Erste-Hilfe-Massnahmen, die von den eingetroffenen Rettungskräften fortgeführt wurden. Der Mann wurde mit einem Rega-Helikopter in kritischem Zustand ins Spital geflogen, worauf er am Abend trotz aller Bemühungen verstarb.

Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen

Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 47-jährigen Mann, wohnhaft im Kanton Bern.

Nebst den Einsatzkräften der Kantonspolizei Bern standen ein Helikopter der Rega, ein Ambulanzteam und ein Care-Team im Einsatz. Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland aufgenommen.