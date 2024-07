Einsatz beim Brienzer Grat Rega findet vermissten Wanderer dank Wärmebildkamera

Ein Wanderer geriet am Mittwochabend beim Brienzer Grat in ein heftiges Gewitter. Er verlor die Orientierung. Die Rega rückte aus und entdeckte den verletzten Mann in der Dunkelheit – dank einer Wärmebildkamera.