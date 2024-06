Im Brienzersee werden am Sonntagabend zwei Personen vermisst. Ein Grossaufgebot an Rettungskräften steht im Einsatz.

1/2 Die Suchaktion ist seit mehreren Stunden im Gang.

Janine Enderli Redaktorin News

Eine grössere Suchaktion läuft am Sonntagabend bei den Giessbach-Wasserfällen, die in den Brienzersee münden. Zwei Menschen werden in den Wassermassen vermisst.

«Zwei Helikopter und die Seepolizei stehen im Einsatz», berichtet ein Blick-Leser, der die Aktion beobachten konnte. Die Aktion laufe ungefähr seit 17 Uhr.

Auf Blick-Anfrage bestätigt die Kantonspolizei Bern eine laufende Suchaktion nach zwei vermissten Personen. Derzeit können jedoch noch keine näheren Angaben gemacht werden.