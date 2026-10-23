Am Donnerstagabend kam es in Einigen zu einem schweren Verkehrsunfall. Dabei wurde ein Fussgänger tödlich verletzt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Janine Enderli Redaktorin News

Am Donnerstagabend ist es in Einigen in der Gemeinde Spiez BE zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Die Kantonspolizei Bern erhielt gegen 19.55 Uhr die Meldung über die Kollision auf der Hauptstrasse.

Nach aktuellen Erkenntnissen fuhr ein Autofahrer von Spiez herkommend in Richtung Thun. Zur gleichen Zeit wollte ein Fussgänger den Fussgängerstreifen auf Höhe der Bushaltestelle «Einigen Dorf» überqueren. Dabei wurde er vom herannahenden Auto erfasst, wie die Kantonspolizei Bern mitteilt.

66-jähriger Schweizer verstorben

Der Fussgänger wurde schwer verletzt. Drittpersonen reanimierten ihn bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Trotz der sofort eingeleiteten Massnahmen starb der Mann noch auf der Unfallstelle. Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 66-jährigen Schweizer aus dem Kanton Bern. Der Autofahrer wurde leicht verletzt und in ein Spital gebracht.

Für die Unfallarbeiten musste die Hauptstrasse in Einigen während rund drei Stunden zwischen dem Mooskreisel in Spiez und dem Gwattstutz in Thun gesperrt werden. Auch die Busse des öffentlichen Verkehrs wurden umgeleitet.

Im Einsatz standen verschiedene Dienste der Kantonspolizei Bern, die Feuerwehr Spiez, zwei Ambulanzteams und die Rega. Die Kantonspolizei Bern hat unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Oberland Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.