Die Kantonspolizei Bern hat zwei Verdächtige in Thun festgenommen: einen Mann und einen Jugendlichen. Beide sollen unabhängig voneinander mehrere Brände und Sachbeschädigungen verursacht haben.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Kantonspolizei Bern verhaftet 45-Jährigen und Jugendlichen wegen Brandstiftungen in Thun

15-Jähriger geständig: Zwei Autos und Verkaufsregal durch Feuer zerstört

Ermittlungen laufen

Marian Nadler Redaktor News

Im Zusammenhang mit Brandereignissen in Thun, welche sich im Zeitraum zwischen dem 10. und 12. Juni 2026 ereignet haben, konnte die Kantonspolizei Bern am Sonntag einen Jugendlichen (15) anhalten und festnehmen. Der Jugendliche wird beschuldigt, im besagten Zeitraum unter anderem Brandstiftungen an zwei Autos und an einem Verkaufsregal eines Geschäfts verübt zu haben. Der Jugendliche ist geständig und befindet sich ebenfalls in Untersuchungshaft.

Schon im Zeitraum zwischen dem 25. April 2026 und dem 26. Mai 2026 waren der Kantonspolizei Bern mehrere Brandereignisse und Sachbeschädigungen in Thun und Interlaken gemeldet worden. Dabei wurden unter anderem in einem Gebäude ein Brand gelegt sowie an einem Velo und an einem E-Bike Sachbeschädigungen durch Feuer verursacht. Am 27. Mai konnte die Kantonspolizei Bern in Thun einen Mann (45) anhalten und festnehmen. Der Beschuldigte ist grösstenteils geständig. Er sitzt laut einer Medienmitteilung in Untersuchungshaft.

Die beiden Fälle haben gemäss ersten Erkenntnissen keinen Zusammenhang. Die Kantonspolizei Bern führt unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Oberland und der kantonalen Jugendanwaltschaft weitere Ermittlungen.