In der Nacht auf Donnerstag ist in eine Autogarage in Belp BE eingebrochen worden. Die mutmassliche Täterschaft verschaffte sich gewaltsam Zutritt in die Garage und flüchtete mit drei gestohlenen Fahrzeugen in unterschiedliche Richtungen.

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Der Kantonspolizei Bern wurde am Donnerstag, kurz nach 7.20 Uhr ein Einbruchdiebstahl in eine Autogarage am Oberriedweg in Belp gemeldet. Die mutmassliche Täterschaft flüchtete mit drei gestohlenen Fahrzeugen in verschiedene Richtungen – die Kapo nahm die Verfolgung auf.

Die unbekannte Täterschaft fuhr mit einem zuvor gestohlenen Lieferwagen in Richtung Münsingen. Dort entwendeten sie auf Höhe Lindenweg in einer Einstellhalle einer Liegenschaft mehrere Velos und weiteres Deliktsgut. Danach flüchtete das Fahrzeug auf der Autobahn in Richtung Bern-Ostring A6 und weiter auf der Autobahn A1 in Richtung Solothurn.

Durch Polizeisperre gerast

Es folgten mehrere Anhalteversuche der Kantonspolizei Bern, welche erfolglos blieben. Das Fahrzeug gefährdete durch seine Fahrweise andere Verkehrsteilnehmende. Zwischen Mattstetten und der Raststätte Hurst-Nord unternahmen Einsatzkräfte der Kantonspolizei Bern unter Waffenhoheit einen weiteren Anhalteversuch. Das Fahrzeug setzte seine Fahrt auf der Autobahn jedoch weiter in Richtung Solothurn fort.

Bei der Ausfahrt Kriegstetten verliess der flüchtende Lieferwagen die Autobahn und fuhr in Richtung Kriegstetten. Auf dem Kreisverkehrsplatz in Kriegstetten durchbrach er eine von der Polizei errichtete Sperre, woraufhin es zu einer seitlich-frontalen Kollision zwischen dem flüchtenden Fahrzeug und dem Einsatzfahrzeug der Kantonspolizei Bern kam.

Drohnen und Hunde im Einsatz

Der Lieferwagen fuhr nach der Kollision weiter auf der Hauptstrasse in Richtung Derendingen und kam auf Höhe Hauptstrasse 98 zum Stillstand. In der Folge flüchtete die mutmassliche Täterschaft zu Fuss in unbekannte Richtung.

Die Kantonspolizei Solothurn und die Kantonspolizei Bern suchten die Umgebung mit mehreren Fahrzeugen und Diensthunden, sowie mit einer Drohne der Kantonspolizei Solothurn ab. Die Nachsuche blieb bisher erfolglos.

Mutmasslicher Dieb verletzt sich schwer

Eine Patrouille der Gardiens de la Paix Pontarlier entdeckte das zweite in Belp entwendete Fahrzeug, einen Transporter, in Pontarlier und nahm die Verfolgung auf. Der Versuch, den Transporter anzuhalten, blieb erfolglos. Dieser kehrte in den Kanton Waadt zurück, umfuhr am Grenzübergang eine Polizeisperre und setzte seine Flucht in Richtung Vallée de Joux fort. Auf der Höhe Mont-d’Orzières kam der Transporter zum Stillstand. Der Lenker und der Beifahrer verliessen das Fahrzeug und flüchteten zu Fuss.

Dabei stürzte einer der Männer eine Böschung hinunter und verletzte sich schwer. Rettungskräfte leisteten vor Ort erste Hilfe und brachten ihn anschliessend in ein Spital. Der zweite Mann flüchtete in unbekannte Richtung.

Im Einsatz standen neben einer französischen Polizeipatrouille mehrere Patrouillen der Kantonspolizei Waadt, eine Drohne, eine Hundestaffel, ein Helikopter, eine Ambulanz sowie die Alpine Rettung Westschweiz. Die Nachsuche nach dem zweiten flüchtigen Mann blieb bisher erfolglos.

Auch Festnahme in Neuenburg

Im Zuge der Ermittlungen fand eine Patrouille der Kantonspolizei Neuenburg das dritte in Belp gestohlene Fahrzeug, eine Limousine, leerstehend in La Chaux-de-Fonds vor und stellte es sicher.

Bei der anschliessend eingeleiteten Nachsuche konnte die Kantonspolizei Neuenburg kurz darauf eine Person anhalten und festnehmen.