Warum ist das Trinkwasser in Hasle bei Burgdorf verunreinigt? Klar ist bisher: Die E.-coli-Bakterien stammen aus dem Quellgebiet beim Reservoir Nollen. Bis zur Entwarnung muss weiter abgekocht werden.

Darum gehts In Hasle bei Burgdorf muss Trinkwasser abgekocht werden

Proben zeigen E.-coli, Ursprung ist das Quellgebiet Nollen

Das Netz wird gechlort, gespült und weiter beprobt

Marian Nadler Redaktor News

Seit Montag muss die Bevölkerung in Hasle bei Burgdorf BE ihr Trinkwasser abkochen. Der Grund: Das Trinkwasser ist mikrobiologisch verunreinigt. «Das Abkochen garantiert das Abtöten allfälliger Krankheitserreger», schreibt die Gemeinde auf ihrer Webseite.

Und weiter: «Haben Sie bereits vom verschmutzten Trinkwasser konsumiert? Beobachten Sie sich, sollten innert 48 Stunden hohes Fieber, Durchfall und/oder Erbrechen auftreten, konsultieren Sie einen Arzt.» Man arbeite mit Hochdruck daran, die Trinkwasserversorgung schnellstmöglich wiederherzustellen – dies könne aber mehrere Tage dauern. Die Bevölkerung werde über die weitere Entwicklung aktiv informiert.

Ein Bewohner der Gemeinde mit 3400 Einwohnern meldet sich am Montag bei Blick. «Sie haben uns im Stich gelassen», wirft er der Gemeindeverwaltung vor. Der ältere Mann sei von seinem Sohn, der in der Nähe von Bern wohne, auf die Gefahr im Trinkwasser hingewiesen worden. «Ich kann nicht ständig auf die Gemeindewebseite schauen», beschwert sich der Hasler. «Meine ganze Küche steht jetzt voll mit abgekochtem Wasser.»

Bakterien-Ursprung im Wasserreservoir

Blick wollte von der Gemeinde wissen, was in Hasle los ist. Die Gemeinde sei am Montagnachmittag vom Labor über die negativen Wasserproben in Kenntnis gesetzt worden, heisst es auf Anfrage.

«In den negativen Proben wurden E.-coli-Bakterien gefunden», bestätigt Martin Meyer, Leiter Abteilung Bau in Hasle. Es bestehe nur ein geringes Gesundheitsrisiko.

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«Als Herkunft der Bakterien wurde das Quellgebiet des Wasserreservoirs Nollen ermittelt. Das Quellgebiet wurde von der Wasserversorgung abgetrennt. Nach der Ursache für die Verunreinigung wird noch gesucht», sagt Meyer.

Das macht E.-coli-Bakterien gefährlich

Die Gemeinde habe diverse Massnahmen ergriffen. «In Zusammenarbeit mit dem kantonalen Labor wurde das Trinkwasser mit Chlor versetzt. Aktuell wird das gesamte Druckwasserleitungsnetz gespült. Das Chlor sollte sich bis am Mittwochmorgen zersetzt haben. Anschliessend werden in den verschiedenen Netzgebieten Proben entnommen und zur Prüfung eingereicht. Fallen die Resultate positiv aus, so kann das Wasser wieder bedenkenlos konsumiert werden», erläutert Meyer. Bis zur Entwarnung müsse das Wasser aber weiter abgekocht werden, sagt der Gemeindemann.

E.-coli-Bakterien können gefährlich sein, weil bestimmte Stämme beim Menschen schwere Magen-Darm-Erkrankungen auslösen können. Gelangen sie über verunreinigtes Trinkwasser in den Körper, können sie unter anderem Durchfall, Bauchkrämpfe und Erbrechen verursachen. Deshalb ist es wichtig, das verunreinigte Trinkwasser sorgfältig abzukochen.