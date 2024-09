Sportwagen und Töff plötzlich am Grimselpass gestrandet

Kurz zusammengefasst Britische Touristen am Grimselpass wegen Schneesturm gestrandet

Hotelchefin: gemütlich vor dem Cheminéeofen trotz Schneesturm

Und plötzlich ist die Tour durch die Schweizer Alpen erstmal vorbei. Eine Gruppe von Briten, die mit Sportwagen über den Grimselpass wollten, stecken fest. Der Grund: ein Schneesturm. Mehrere Pässe in der Schweiz sind am Freitag gesperrt. Darunter auch der Grimselpass.

Jetzt heisst es warten. Die Briten sind im Hotel Grimsel Passhöhe gestrandet. «Wir machen alle das Beste aus der Situation», sagt Hotelchefin Susi Brog zu Blick. Insgesamt seien sie und elf Gäste betroffen.

«Wir haben genug zu essen und trinken»

Selbst wenn es aufhört zu schneien, ist die Frage offen, ob die Gäste weiterkönnen. Denn: Die Strasse ist vereist. Schon mit Winterpneus eine Herausforderung. Und: «Die Sportwagen haben noch Sommerreifen drauf. Die Töffs stecken ebenfalls fest.» Auf Bildern ist zu sehen, wie die Maschinen von einer Schneeschicht bedeckt sind. Die Hotelchefin weiter: «Es wird noch mehr werden. Der Schneesturm tobt noch immer.»

Und jetzt? Entspannen. Susi Brog: «Wir haben genug zu essen und trinken und sind an einem sicheren Ort. Es ist sehr gemütlich vor dem Cheminéeofen, wenn draussen ein Schneesturm tobt.»

Schneesturm dauert noch bis Samstag

Hinter dem plötzlichen Wintereinbruch steckt eine Kaltfront. Die Schneefallgrenze sank dadurch über Nacht auf unter 2000 Meter über dem Meer. Die Folge: Mehrere Pässe mussten gesperrt werden.

Nicht befahren werden konnten laut TCS neben dem Grimsel- auch der Furka- und der Gotthardpass. Auf mehreren weiteren Passstrassen lag demnach Schnee, unter anderem am Albula, am Bernina, am Jaun, am Maloja und auf der Strasse über die Vue-des-Alpes.

Wie lange die Gäste im Hotel ausharren müssen, ist noch unklar. Laut Wetterprognosen soll der Schneesturm noch bis Samstag toben. Danach soll sich die Situation verbessern. Ob das aber für die Abreise reicht, bleibt abzuwarten. Auch, wann der Grimselpass wieder geöffnet wird.