Kurz zusammengefasst Katastrophale Regenfälle in Österreich, Polen, Tschechien und Slowakei erwartet

Österreichische Bundesbahnen raten wegen Niederschlag von nicht dringenden Zugreisen ab

In Tschechien könnten bis zu 400 Liter Regen pro Quadratmeter fallen

«Ich bin nicht der Typ, der schnell den Welteruntergang heraufbeschwört. Aber aktuell sieht es katastrophal aus», sagt Roger Perret von Meteo News zu Blick. Die Prognosen für Österreich, Polen, Tschechien und Slowakei sehen übel aus. «Wenn sich die Zahlen bestätigen, drohen Jahrhunderthochwasser.» In Wien könnte in zwei, drei Tagen so viel Regen fallen, wie sonst in ein paar Monaten.

Schuld an der bedrohlichen Lage: das Tief Anett, das international Boris genannt wird. Die Schweiz bleibt von den Sturzfluten übrigens verschont. «Wir haben Glück. Das Tief zieht knapp an uns vorbei.»

Österreich

In Österreich wird mit etwa 200 Litern pro Quadratmeter gerechnet. Der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer (51) sagte, die Armee stehe bereit, um am Wochenende bei Bedarf bis zu 1000 Soldaten zu mobilisieren.

Für das Wochenende geplante Kulturveranstaltungen wurden alle abgesagt. Die Medien in Österreich sprechen deswegen sogar schon von einem «Wetter-Lockdown», in Anlehnung an die Corona-Pandemie.

Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) haben sich bereits proaktiv an die Öffentlichkeit gewandt und über X eine dringende Warnung veröffentlicht: «In ganz Österreich werden heftige Niederschläge erwartet! Bitte verschiebt nicht dringende Zugreisen!» Die wetterbedingte Reisewarnung gilt von Freitagfrüh bis Sonntagabend.

Die ÖBB stellen sich auf das Schlimmste ein und bereiten Einsatzteams für mögliche Störungen auf über 5500 Kilometern Gleis vor. Zum Vergleich, die SBB betreiben in der Schweiz rund 3200 Kilometer Gleis.

Deutschland

Der Dauerregen wird auch Teile von Deutschland treffen. Darunter zum Beispiel Bayern und Sachsen. Laut dem Deutschen Wetterdienst sind bis zu 70 Liter pro Quadratmeter möglich. Für einige Kreise gilt Alarmstufe Rot.

Polen

Die Behörden in Polen haben angesichts anhaltender Regenfälle die Bürger aufgerufen, Vorkehrungen für den Fall von Überschwemmungen zu treffen. Menschen, die in der Nähe von Flüssen im Erdgeschoss wohnten, sollten sich auf Hochwasser einstellen, sagte Vize-Innenminister Wieslaw Lesniakiewicz dem Radiosender Rmf.fm. Garagen sollten geräumt und Autos an einem sicheren Ort geparkt werden. «Es können auch Situationen eintreten, wo zeitweise kein Trinkwasser vorhanden ist oder kein Strom.»



Das Meteorologische Institut gab aufgrund der in den kommenden Tagen erwarteten intensiven Regenfälle eine Hochwasserwarnung für die Woiwodschaften Niederschlesien, Oppeln, Schlesien und Kleinpolen heraus. Dort könnten bis zu 150 Liter Wasser pro Quadratmeter niedergehen, hiess es in einem Statement.



Regierungschef Donald Tusk (67) nahm an einer Besprechung des Krisenstabs teil. Die niederschlesische Stadt war beim Oder-Hochwasser 1997 zu einem Drittel überschwemmt worden.



Man dürfe die Situation nicht unterschätzen, aber es gebe keine landesweite Gefahr und keinen Anlass zur Panik, sagte Tusk nach der Sitzung. «Wenn etwas zu erwarten ist – und darauf wollen wir vorbereitet sein -, dann sind es lokale Überflutungen oder sogenannte Blitzhochwasser, also örtlich begrenzte Überschwemmungen.» Die Armee und alle uniformierten Dienste seien in Bereitschaft, schrieb Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz auf X. Boote, Amphibienfahrzeuge und schweres Gerät seien ebenfalls für einen Einsatz vorbereitet.

Tschechien

In Teilen Tschechiens könnten in den kommenden vier Tagen bis zu 400 Liter Regen pro Quadratmeter fallen, wie die nationale Wetterbehörde mitteilt. Der tschechische Umweltminister Petr Hladik (39) warnte, die Lage könne so schlimm werden wie bei den Unwettern 1997 und 2002. Beim Hochwasser 1997 in der östlichen Region Mähren kamen 50 Menschen ums Leben, zudem entstanden Schäden in Milliardenhöhe. Im Jahr 2002 war vor allem der Westen des Landes betroffen, 17 Menschen starben und die Sachschäden waren noch grösser als 1997.

Entlang der Flüsse in Tschechien laufen die Vorbereitungen auf drohende Hochwasser. Die Regierung berief einen Krisenstab ein. Der Abfluss aus den Stauanlagen an der Moldau sei «rasant erhöht» worden, teilte Landwirtschaftsminister Marek Vyborny auf der Plattform X mit. Am Freitag wurden mehr als 300 Kubikmeter pro Sekunde abgelassen. Mit der Massnahme sollen die Kapazitäten in den Stauseen für die später erwarteten Wassermassen freigehalten werden.



Im historischen Stadtzentrums Prags schloss die Feuerwehr die Schleusen zur Certovka (Teufelsbach), einem Seitenkanal der Moldau. Entlang der Uferpromenade sollten im Laufe des Tages Hochwasserschutzwände errichtet werden. Der tschechische Wetterdienst hat seine Warnung vor starken bis extremen Niederschlägen für das Wochenende auf den Grossteil des Landes ausgeweitet. Besonders kritisch könnte die Lage im Osten Tschechiens werden. In Jesenik im Altvatergebirge könnten den Vorhersagen zufolge bis einschliesslich Sonntag bis zu 400 Liter Niederschlag pro Quadratmeter fallen.

Menschen in Überschwemmungsgebieten wurden aufgerufen, Evakuierungsgepäck bereitzuhalten und Keller leerzuräumen. Feuerwehrleute befüllten vorsorglich Tausende Sandsäcke.

Slowakei

In der Slowakei wird mit etwa 200 Litern pro Quadratmeter gerechnet. Die slowakische Armee und die freiwilligen Feuerwehren sind in Alarmbereitschaft.