Rega entdeckt per Zufall führerloses Boot auf dem Thunersee

Ein führerloses Motorboot raste am Mittwoch über den Thunersee, bis es an Land krachte. Die Rega-Crew entdeckte das Boot und anschliessend drei Personen im Wasser und koordinierte ihre Rettung per Helikopter und mit Hilfe eines Fischers.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Rega-Crew rettet am 5. Mai drei Menschen aus dem Thunersee

Motorboot raste unkontrolliert, durchbrach Zaun und landete an Land

Drei Personen aus Wasser gerettet, medizinisch versorgt und ins Spital gebracht

Mattia Jutzeler Redaktor News

Die Rega-Crew der Basis Wilderswil befand sich nach einem Einsatz auf dem Rückflug vom Berner Inselspital nach Wilderswil, als sie kurz vor 17 Uhr am Dienstag im oberen Bereich des Thunersees vor dem Naturschutzgebiet Weissenau ein Motorboot entdeckte, das mit hoher Geschwindigkeit enge Kreise zog, einen Zaun im Wasser durchbrach und schliesslich über einen Uferweg hinausschoss und an Land zum Stillstand kam.

Die Crew im Helikopter entschied, zuerst zu prüfen, ob sich Insassen im Boot befanden. Deshalb setzte der Pilot den Rettungssanitäter beim Motorboot ab und startete sogleich wieder, um im Wasser nach allfälligen Insassen zu suchen. Etwa zur gleichen Zeit erreichte ein Notruf die nationale Luftrettungszentrale der Rega: Einer der Bootsinsassen hatte es geschafft, aus dem Wasser die Alarmnummer 1414 zu wählen und schilderte ihren ungefähren Standort. Dies half dem Piloten und dem Notarzt, die drei Personen im Wasser aus der Luft ausfindig zu machen.

Hilfe von Fischer

Für die Rettung der schwimmenden Personen machte die Crew einen Berufsfischer in der Nähe auf die Personen aufmerksam, indem sie mit dem Helikopter nahe bei ihm schwebte und ihm mit Handzeichen zu verstehen gab, dass er dem Helikopter folgen solle. Auf diese Weise führten sie den Fischer zu den drei Personen und er konnte diese aus dem Wasser auf sein Boot ziehen.

Kurz darauf trafen auch die Seerettung Thunersee und die Gewässerpolizei der Kantonspolizei Bern ein, die durch die nationale Luftrettungszentrale der Rega aufgeboten worden waren. An Land wurden die unterkühlten Personen medizinisch erstversorgt und schliesslich zur Überwachung ins nächstgelegene Spital transportiert.