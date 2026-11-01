Clubräumung in Bern eskaliert – Polizist verletzt

Nach der Räumung eines Clubs an der Stauffacherstrasse in Bern sind Polizisten mit Flaschen und Steinen angegriffen worden. Ein Beamter wurde leicht verletzt. Die Polizei setzte Tränengas, Pfefferspray und Gummischrot ein.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

In der Nacht auf Samstag ist es im Bereich eines Clubs an der Stauffacherstrasse in Bern zu Ausschreitungen gekommen. Kurz nach 00.30 Uhr ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung ein, dass es im Innern des Lokals zu Ruhestörungen, Streitereien und Sachbeschädigungen gekommen sei.

Der Veranstalter forderte laut Kantonspolizei Bern Unterstützung an, weil die Situation ausser Kontrolle geraten war. Die ausgerückten Einsatzkräfte forderten die Veranstaltungsteilnehmenden mehrfach auf, das Lokal zu verlassen. Weil ein Grossteil der Anwesenden dieser Aufforderung nicht folgte, räumte die Polizei den Club aus Sicherheitsgründen und in Absprache mit dem Veranstalter.

Polizist leicht verletzt

Mehrere Personen blockierten den Eingangsbereich. Die Einsatzkräfte setzten deshalb vorübergehend Reizstoff ein. Vor dem Club eskalierte die Lage weiter: Veranstaltungsteilnehmende griffen Polizisten der Kantonspolizei Bern an. Aus der Menge wurden die Einsatzkräfte mit Glasflaschen und Steinen beworfen.

Um die polizeilichen Massnahmen durchzusetzen, setzte die Polizei mehrfach Zwangsmittel ein, darunter Tränengas, Pfefferspray und Gummischrot. Ein Polizist wurde im Verlauf der Ereignisse von einem Gegenstand getroffen und leicht verletzt.

Barrikaden auf der Strasse errichtet

Zahlreiche weitere Personen, die sich zuvor ebenfalls im Club aufgehalten hatten, schlossen sich den an den Auseinandersetzungen beteiligten Personen an und befolgten die polizeilichen Aufforderungen nicht. Auf der Strasse errichteten Personen Barrikaden aus Abfallcontainern, Armierungseisen und Holzpaletten. Diese erschwerten das Vorrücken der Einsatzkräfte.

Kurz nach 2.30 Uhr konnten die Barrikaden beseitigt und die Ansammlung aufgelöst werden. Der betroffene Strassenabschnitt blieb während rund zwei Stunden gesperrt. Im Einsatz standen zahlreiche Kräfte der Kantonspolizei Bern sowie mehrere Ambulanzteams.

Die Ambulanzteams wurden laut Polizei insbesondere wegen des hohen Alkoholkonsums einiger Veranstaltungsteilnehmenden aufgeboten. Zwei Personen mussten wegen übermässigen Alkoholkonsums mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen.