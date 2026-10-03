Autofahrer (†80) nach Selbstunfall in Busswil BE verstorben

Am Samstagmorgen kam es in Busswil zu einem Verkehrsunfall. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmassnahmen verstarb der Autofahrer noch vor Ort. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen.

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Am Samstag, kurz nach 7.10 Uhr, stellte die Kantonspolizei Bern im Rahmen der Patrouillentätigkeit ein verunfalltes Auto in Busswil (Gemeinde Lyss) fest. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Autofahrer auf der Bielstrasse von Busswil herkommend Richtung Studen unterwegs, als er in einer Kurve aus noch zu klärenden Gründen von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte.

Die Einsatzkräfte fanden den Lenker bewusstlos im Auto auf und begannen unmittelbar mit Rettungsmassnahmen. Das eingetroffene Ambulanzteam übernahm die Reanimation. Trotz der Rettungsmassnahmen verstarb der Mann kurze Zeit später vor Ort. Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 80-jährigen Schweizer aus dem Kanton Bern.

Auch Rega-Heli im Einsatz

Für die Dauer der Rettungs- und Unfallarbeiten war die Bielstrasse für rund dreieinhalb Stunden gesperrt. Eine Umleitung wurde signalisiert. Neben der Kantonspolizei Bern war eine Ambulanz, das Care Team des Kantons Bern sowie ein Abschleppdienst im Einsatz. Aufgeboten wurde ein Helikopter der Rega.

Die Kantonspolizei Bern hat unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland Ermittlungen aufgenommen und sucht zur Klärung des Unfallhergangs Zeuginnen und Zeugen. Personen, die zwischen 6.00 und 7.10 Uhr einen weiss-silbrigen VW Polo oder den Lenker in der Region Busswil gesehen haben oder sonstige, sachdienliche Informationen geben können, werden gebeten sich unter der Nummer +41 32 328 21 31 zu melden.