In Burgdorf BE ist am Freitagnachmittag eine Velofahrerin schwer verunfallt. Kurz vor einem Kreisel kollidierte sie mit dem Heck eines Autos, Drittpersonen leisteten Erste Hilfe.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Am Freitag, gegen 13.55 Uhr, ist es auf der Sägegasse in Burgdorf BE zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Beteiligt waren ein Auto und ein Velo, wie die Kantonspolizei Bern mitteilt.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr die Velofahrerin hinter einem Auto. Beide waren von Oberburg herkommend in Richtung Zentrum unterwegs. Kurz vor dem Kreisel, auf Höhe der Tankstelle, kollidierte die Frau aus noch ungeklärten Gründen mit dem Heck des Autos.

Ermittlungen aufgenommen

Die Velofahrerin stürzte zu Boden und wurde schwer verletzt. Drittpersonen leisteten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort brachte eine Ambulanz die Frau ins Spital.

Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen aufgenommen. Sie klärt nun die genauen Umstände und den Unfallhergang.