Schwerer Frontalcrash in Thun – Beifahrerin (†87) stirbt

Auf der Alpenbrücke in Thun kam es am Sonntagnachmittag zu einer schweren Frontalkollision zwischen zwei Autos. Eine 87-jährige Beifahrerin verstarb noch an der Unfallstelle.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Am Sonntagnachmittag gegen 15.35 Uhr ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung über einen schweren Verkehrsunfall auf der Alpenbrücke in Thun ein. Gemäss ersten Erkenntnissen war ein Auto von Steffisburg herkommend Richtung Thun unterwegs, als es aus noch zu klärenden Gründen auf der Alpenbrücke zu einer Frontalkollision mit einem entgegenkommenden Auto kam, heisst es in einer Medienmitteilung.

Die Beifahrerin (†87) des aus Steffisburg kommenden Autos verstarb trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmassnahmen durch Drittpersonen noch an der Unfallstelle. Bei der Verstorbenen handelt es sich um eine Schweizerin aus dem Kanton Bern. Der Lenker wurde schwer verletzt. Die Lenkerin des entgegenkommenden Autos wurde ebenfalls schwer verletzt und musste aus dem Fahrzeug geborgen werden. Ihr Beifahrer wurde verletzt. Drittpersonen leisteten Erste Hilfe, bis die Einsatzkräfte eintrafen. Die verletzten Unfallbeteiligten wurden anschliessend mit je einer Ambulanz ins Spital gebracht.

Unfallhergang wird untersucht

Für die Bergungs- und Unfallarbeiten musste die Alpenbrücke für mehrere Stunden vollständig gesperrt werden. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Im Einsatz standen neben Spezialdiensten der Kantonspolizei Bern mehrere Ambulanzteams, das Care Team Kanton Bern, Spezialisten des Instituts für Rechtsmedizin der Universität Bern, Einsatzkräfte von Schutz und Rettung Thun und Abschleppdienste.

Die Kantonspolizei Bern hat unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Oberland Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs und der Umstände aufgenommen.