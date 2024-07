Ein Mehrfamilienhaus in Kehrsatz BE ist in der Nacht auf Donnerstag einem Brand zum Opfer gefallen. Verletzt wurde niemand.

Brand in Kehrsatz BE

Das ganze Gebäude fing Feuer.

Kurz vor 23.30 Uhr ist der Alarm bei den Einsatzkräften eingegangen: In der Nacht auf Donnerstag kam es am Unteren Breitenacker in Kehrsatz BE zum Brand eines Mehrfamilienhauses.

Ein Leserreporter hörte ein Knallgeräusch, wie er gegenüber Blick erklärt: «Es hörte sich an wie eine Explosion.» Das Feuer war bis nach Münsingen BE zu sehen, berichtet ein weiterer Augenzeuge.

Bewohner brachten sich selbständig in Sicherheit

Die Kantonspolizei Bern bestätigt den Brand auf Anfrage. Das ganze Gebäude habe Feuer gefangen. Mehrere Bewohner konnten das Mehrfamilienhaus demnach selbständig verlassen. Den Angaben zufolge wurde niemand verletzt.

Die Strasse am Einsatzort musste gesperrt werden. Informationen zur Brandursache und zur Schadenshöhe liegen noch nicht vor. Die Kantonspolizei wird im Verlauf des Donnerstags eine Medienmitteilung zum Brandereignis publizieren.