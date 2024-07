Mann entblösst sich in Liebefeld BE vor Mädchen

Mann entblösst sich in Liebefeld BE vor Mädchen

Die Behörden suchen nun Zeugen.

Janine Enderli Redaktorin News

Ein Mädchen war am 23. Juni in Liebefeld BE unterwegs, als ein Mann, der ein Velo mit sich führte, sich vor ihr entblösste. Das betroffene Mädchen hat der Situation keine grosse Beachtung geschenkt und machte sich sogleich auf den Heimweg. Nun sucht die Berner Kantonspolizei Zeugen.

Der Mann sei zwischen 40 und 50 Jahre alt und von fester Statur. Er habe eine Schirmmütze mit einem Pompon getragen und habe Berndeutsch gesprochen. Auffällig sei sein Velo gewesen, das auf dem Gepäckträger einen türkisfarbenen Korb mit einem Blumenkleber hatte. Das Lenkrad des Velos war rostig oder rostfarben und das Schutzblech hinten war rot.

Zur Klärung der Ereignisse sind unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland Ermittlungen im Gang. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht. Personen, die am 23. Juni 2024 oder auch in den Tagen zuvor oder danach an besagter Örtlichkeit waren und etwas beobachtet haben oder Angaben zum unbekannten Mann machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +41 31 638 81 11 zu melden.