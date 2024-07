Gabelstapler erfasst 75-jährigen Schweizer – tot

Ein 75-jähriger Schweizer wurde in Steffisburg BE von einem Gabelstapler erfasst und tödlich verletzt. Die Kantonspolizei Bern ermittelt und sucht Zeugen.

Unfall in Steffisburg BE

Unfall in Steffisburg BE

Ein Gabelstapler-Unfall kostete im Kanton Bern einen 75-Jährigen das Leben.

Am Dienstag ist es in Steffisburg BE zu einem schweren Unfall mit einem Gabelstapler gekommen. Ein Fussgänger wurde dabei verletzt und verstarb noch auf der Unfallstelle, teilte die Kantonspolizei Bern am Mittwochnachmittag mit.

Gemäss aktuellen Erkenntnissen fuhr ein Gabelstaplerfahrer aus noch zu klärenden Gründen eine Person an. Der 75-jährige Schweizer mit Wohnsitz im Kanton Bern wurde dabei schwer verletzt und verstarb trotz sofort eingeleiteten Hilfemassnahmen noch auf der Unfallstelle.

Die Kantonspolizei Bern hat unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Oberland Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs und zu den Umständen aufgenommen. Um die Unfallursache zu Klären, werden Zeugen gesucht. Personen, die Angaben zum Unfall machen können oder anderweitige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +41 33 227 61 11 zu melden.