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Blick-Leser vor Ort
Video zeigt das brennende Auto aus der Ferne

Dichter Rauch am Waldrand von Treiten BE: Am Donnerstagmittag beobachtete ein Blick-Leserreporter ein brennendes Auto in der Gemeinde im Berner Seeland.
Publiziert: vor 59 Minuten
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