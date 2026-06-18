DE
FR
Konto & Einstellungen
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Schweiz
Bern
Treiten BE: Video zeigt das brennende Auto aus der Ferne
Blick-Leser vor Ort
Video zeigt das brennende Auto aus der Ferne
Dichter Rauch am Waldrand von Treiten BE: Am Donnerstagmittag beobachtete ein Blick-Leserreporter ein brennendes Auto in der Gemeinde im Berner Seeland.
Publiziert: vor 59 Minuten
Teilen
Kommentieren
Unfälle Schweiz
1:04
Anhänger kippt auf A1
Hier werden Dutzende Schafe umgeladen
0:41
Tödlicher Unfall im Thurgau
«Er ist in der Kurve frontal ins Auto geprallt»
1:04
Stadtpolizei Zürich
«Der Velofahrer hat sich schwer verletzt»
0:52
E-Bike-Unfall in Welsikon ZH
Frau (70) mit Helikopter ins Spital gebracht
0:44
Eine Person schwer verletzt
69-Jähriger verursacht Frontalkollision in Birmensdorf ZH
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
Meistgelesen