Am Mittwochnachmittag sind bei der Taubenlochschlucht in Biel ein Mann und ein Kind mutmasslich aufgrund eines Sturzes von der Autobahnbrücke verstorben. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann für seinen Tod sowie den seines Sohnes verantwortlich ist.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Die Kantonspolizei Bern hat am Mittwoch kurz vor 15.20 Uhr die Meldung erhalten, dass zwei Personen in der Region Taubenlochschlucht in Biel BE vermisst werden. Die sofort ausgerückten Einsatzkräfte tätigten vor Ort weitere Abklärungen, wobei durch Mithilfe von Drittpersonen, ein Mann sowie ein Kind leblos aufgefunden wurden. Beim Mann konnte nur noch der Tod festgestellt werden. Das Kind wurde durch Einsatzkräfte der Kantonspolizei Bern vor Ort reanimiert. Trotz der Wiederbelebungsmassnahmen erlag es seinen Verletzungen.

Gemäss ersten Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass der 56-jährige Schweizer aus dem Kanton Bern für seinen Tod sowie den seines 7-jährigen Sohnes verantwortlich ist. Die genaue Todesursache wird derzeit vom Institut für Rechtsmedizin der Universität Bern untersucht. Nach aktuellem Kenntnisstand dürften die Verletzungen von einem Sturz von der dortigen Autobahnbrücke stammen.

Polizei sucht nach Zeugen

Im Einsatz standen mehrere Patrouillen und Spezialdienste der Kantonspolizei Bern, eine Ambulanz, ein Team mit Notarzt der Rega, das Care Team des Kantons Bern sowie die Berufsfeuerwehr Biel. Umfangreiche Ermittlungen zu den genauen Umständen sind unter der Leitung der zuständigen Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland im Gang.

Diesbezüglich sucht die Polizei nach Zeugen. Personen, die am Mittwochnachmittag zwischen 15.15 und 15.45 Uhr auf der A16 kurz vor Biel unterwegs waren und den Mann sowie das Kind gesehen haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 032 328 21 31 zu melden.