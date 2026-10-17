Berner Polizei setzt Gummischrot gegen Eishockey-Fans ein

Am Freitagabend kam es nach dem Eishockeyspiel zwischen Fans des EHC Biel/Bienne und des HC Aioje zu verbalen Provokationen. Die Polizei musste intervenieren, um eine weitergehende Eskalation zu verhindern. Dabei wurde Gummischrot eingesetzt.

Janine Enderli Redaktorin News

Am Freitagabend fand um 19.45 Uhr in Biel das Eishockeyspiel zwischen dem EHC Biel/Bienne und dem HC Aioje statt.

Nach dem Spiel begannen sich die Fangruppierungen ausserhalb des Stadions verbal zu provozieren und suchten die Konfrontation. Um die Gruppierungen zu trennen und eine körperliche Auseinandersetzung zu verhindern, haben die Einsatzkräfte der Kantonspolizei Bern interveniert. Diesbezüglich musste kurzzeitig Gummischrot eingesetzt werden. In der Folge zogen sich die beiden Gruppen zurück und eine weitergehende Eskalation konnte verhindert werden.

Verletzt wurde gemäss aktuellem Kenntnisstand niemand. Ermittlungen wurden aufgenommen.