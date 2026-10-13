Am Montagabend kam es in Bern zu einer Auffahrkollision mit Folgeunfall. Vier Personen, darunter ein Kind, wurden verletzt und mussten ins Spital gebracht werden. Es kam zu erheblichem Rückstau.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Am Montag, kurz nach 17.30 Uhr, wurde der Kantonspolizei Bern ein Verkehrsunfall auf der Tiefenaubrücke in Bern gemeldet. Aktuellen Erkenntnissen zufolge war ein Auto von Bern herkommend in Richtung Zollikofen unterwegs, als es aus noch zu klärenden Gründen zu einer Auffahrkollision mit einem vorausfahrenden Fahrzeug kam.

In der Folge geriet dieses auf die Gegenfahrbahn, wo es mit einem entgegenkommenden Auto frontal kollidierte. Bei den beiden Kollisionen wurden die drei Lenkerinnen und Lenker sowie ein mitfahrendes Kind verletzt. Die Beteiligten konnten sich selbstständig aus den Fahrzeugen begeben und wurden nach dem Eintreffen der Rettungskräfte vor Ort erstversorgt und anschliessend mit Ambulanzen ins Spital gebracht.

Für die Dauer der Unfallarbeiten war die Tiefenaustrasse während rund einer Stunde vollständig gesperrt und es kam zu erheblichem Rückstau. Neben der Kantonspolizei Bern standen die Berufsfeuerwehr Bern, drei Ambulanzteams sowie ein Abschleppdienst im Einsatz. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs und der Unfallursache aufgenommen.