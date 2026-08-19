Am Dienstagnachmittag ist in Stechelberg ein Mann auf einer Wanderung tödlich verunglückt. Er stürzte mehrere Meter in die Tiefe. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen sind im Gang.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 79-jähriger Basler stürzt bei Wanderung in Stechelberg BE tödlich ab

Unfall ereignete sich auf Bergwanderweg Richtung Obersteinberg nach Schwendiwald

Zwei Helikopter und alpine Rettungskräfte im Einsatz, Ermittlungen eingeleitet

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Der Kantonspolizei Bern wurde am Dienstag, gegen 13.15 Uhr, gemeldet, dass sich in der Region Schwendiwald in Stechelberg BE (Gemeinde Lauterbrunnen) ein Wanderunfall ereignet habe. Ersten Erkenntnissen zufolge befand sich eine Gruppe auf dem Bergwanderweg in Richtung Obersteinberg, heisst es in einer Medienmitteilung der Polizei. Aus noch zu klärenden Gründen kam ein Wanderer aus der Gruppe nach dem Schwendiwald zu Fall und stürzte mehrere Meter in die Tiefe.

Die ausgerückten Einsatzkräfte konnten in steilem und unwegsamem Gelände eine leblose Person lokalisieren. Vor Ort konnte nur noch der Tod des Verunglückten festgestellt werden. Beim Verunfallten handelt es sich um einen 79-jährigen Schweizer aus dem Kanton Basel-Land.

Im Einsatz standen diverse Einsatzkräfte der Kantonspolizei Bern, zwei Helikopter der Air-Glaciers und ein Spezialist der Alpinen Rettung Schweiz. Unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Oberland hat die Kantonspolizei Bern Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.