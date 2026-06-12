In Biel ist am Freitagmorgen der Strom flächendeckend ausgefallen. Die Behörden rieten, Ruhe zu bewahren und auf die Benutzung von Liften zu verzichten. Der Strom wird schrittweise wieder hochgefahren.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Stromausfall in Biel am Freitagmorgen, gesamte Stadt betroffen

Behörden warnen vor überlastetem Telefonnetz und raten zu Vorsicht

Notrufnummern bleiben erreichbar, Ursache wurde ermittelt

Janine Enderli Redaktorin News

In der gesamten Stadt Biel ist am Freitagmorgen der Strom ausgefallen, wie die Warn-App Alertswiss meldet. Gegen 8.50 Uhr hiess es, dass die Ursache ermittelt wurde. Die Stromversorgung werde nun schrittweise wieder hochgefahren. Am Nachmittag meldete die Kantonspolizei Bern schliesslich auf der Plattform X, dass der Stromausfall in Biel behoben sei. Auch Alertswiss gab am Nachmittag Entwarnung, dass die Stromversorgung wieder vollständig hergestellt sei.

«Im Unterwerk Mett kam es zu einem Defekt. Dieser führte zu einer starken Rauchentwicklung. Der Defekt hatte Rückwirkungen auf die gesamte Einspeisung der Stadt Biel, was kurzfristig einen Unterbruch der Stromversorgung der ganzen Stadt zur Folge hatte», teilte der Stromversorger ESB in einer Mitteilung mit.

Die Blaulichtorganisationen wurden informiert und begaben sich sofort vor Ort. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Spezialisten des ESB arbeiten mit Hochdruck an der Wiederherstellung der Versorgung. Ein grosser Teil der Stadt ist bereits wieder am Netz. Speziell im Gebiet Bözingenfeld dauert die Einschaltung aufgrund der Situation im Unterwerk Mett länger, heisst es in der Mitteilung weiter.