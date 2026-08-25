Am Dienstagmorgen ist es in Bern zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fussgängerin und einem Tram gekommen. Die Jugendliche wurde dabei verletzt und musste mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden. Ermittlungen zum Unfallhergang sind im Gang.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Am Dienstagmorgen, gegen 8.10 Uhr, erhielt die Kantonspolizei Bern die Meldung über einen Verkehrsunfall zwischen einer Fussgängerin und einem Tram in Bern.

Ersten Erkenntnissen zufolge überquerte eine Jugendliche im Bereich der Verzweigung Murtenstrasse/Waldmannstrasse die Tramschienen, als sie aus noch zu klärenden Gründen frontal von einem Tram erfasst wurde, welches in Richtung Brünnen Westside Bahnhof unterwegs war, schreibt die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung.

Die verletzte Fussgängerin wurde bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte von Drittpersonen erstversorgt und anschliessend mit der Ambulanz ins Spital gebracht. Die Fahrgäste und der Tramchauffeur blieben nach aktuellem Kenntnisstand unverletzt. Der Tramverkehr wurde für die Dauer der Einsatzarbeiten während rund zwei Stunden unterbrochen, es verkehrten Ersatzbusse.

Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zur Klärung des Unfallherganges aufgenommen.