Am frühen Samstagabend ist es in Moosseedorf BE zu einem Badeunfall gekommen. Drittpersonen bargen im Strandbad Moossee einen Mann aus dem Wasser. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmassnahmen verstarb der Mann noch vor Ort.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 62-jähriger Mann stirbt beim Schnorcheln im Moossee in Moosseedorf BE

Badegäste bargen ihn, Rega und Polizei waren im Einsatz

Strandbad Moossee für drei Stunden gesperrt während Ermittlungen

Janine Enderli Redaktorin News

Die Kantonspolizei Bern hat am Samstagnachmittag die Meldung über eine leblose Person im Moossee in Moosseedorf BE erhalten.

Ersten Erkenntnissen zufolge war ein Mann im Nichtschwimmerbereich im Strandbad Moossee am Schnorcheln, als er aus noch zu klärenden Gründen in eine Notlage geriet. Drittpersonen bargen den Mann aus dem Wasser und begannen umgehend mit Erste-Hilfe-Massnahmen, die von den eingetroffenen Rettungskräften fortgeführt wurden. Trotz aller Bemühungen konnte nur noch der Tod des 62-jährigen Schweizers aus dem Kanton Bern festgestellt werden.

Nebst den Einsatzkräften der Kantonspolizei Bern standen ein Rega-Helikopter sowie ein Spezialist des Instituts für Rechtsmedizin der Universität Bern im Einsatz. Die Badeanlage wurde während des Einsatzes für rund drei Stunden gesperrt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland aufgenommen.