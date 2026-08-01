Am Freitagabend ist es in Bern zu einem Selbstunfall mit einem Velo gekommen. Der Velofahrer wurde schwer verletzt ins Spital gebracht, wo er später verstarb. Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden aufgenommen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ein 76-jähriger US-Bürger stirbt nach Velounfall in Bern am Freitag

Der Unfall geschah nahe dem Stadttheater, Ursache noch unklar

Unfallzeit: 17.45 Uhr; eine Fahrbahn war kurzzeitig gesperrt

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Am Freitag, gegen 17.45 Uhr, erhielt die Kantonspolizei Bern die Meldung, dass es in Bern zu einem Verkehrsunfall gekommen sei.

Gemäss ersten Erkenntnissen war ein Velofahrer aus Richtung Kursaal herkommend auf der Kornhausbrücke unterwegs, als er auf Höhe des Stadttheaters aus noch zu klärenden Gründen stürzte und sich dabei schwere Verletzungen zuzog. Der Lenker wurde unmittelbar vor Ort von Ersthelfenden betreut und anschliessend mit einer Ambulanz ins Spital gebracht, wo er in der Nacht verstarb.

Ermittlungen aufgenommen

Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 76-jährigen US-amerikanischen Staatsbürger aus dem Kanton Bern.

Für die Dauer der Rettungsarbeiten musste eine Fahrbahn kurzzeitig gesperrt werden. Neben der Kantonspolizei Bern stand ein Ambulanzteam von Schutz und Rettung Bern im Einsatz. Die Kantonspolizei Bern hat unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland die Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs aufgenommen.