Der Tierpark Bern trauert um Seehund Saluk, der am 26. August während eines medizinischen Eingriffs unter Narkose verstarb. Trotz Reanimation konnte der beliebte zehnjährige Seehund nicht gerettet werden.

Der Tierpark Bern trauert um Seehund Saluk. (Symbolbild) Foto: PETER SCHNEIDER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der Tierpark Bern muss den Verlust eines Seehunds hinnehmen. Das Zuchtmännchen «Saluk» ist am 26. August bei einem medizinischen Eingriff unter Narkose verstorben, wie der Tierpark am Mittwoch mitteilte.

Dem Tier habe ein Fremdkörper aus dem Magen entfernt werden müssen, hiess es in der Mitteilung. Nach dem Eingriff sei Saluk nicht mehr aus der Narkose aufgewacht und habe trotz Reanimation nicht ins Leben zurückgeholt werden können. Narkosen seien bei Seehunden wegen ihrer speziellen Anpassungen an den Lebensraum Wasser äusserst schwierig.

Der zehnjährige Saluk sei nicht nur bei den Gästen, sondern auch bei den Mitarbeitenden äusserst beliebt gewesen, schrieb der Tierpark. Die Seehundgruppe zählt nun noch vier Tiere: drei Weibchen und ein junges Männchen.