Wolfspaar sorgt im Berner Tierpark Dählhölzli für Nachwuchs

1/4 Neugierig blickt einer der jungen "Dählhölzli"-Wölfe in die Umgebung. Foto: Tierpark Bern

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Geburt erfolgte am 22. April um 01:15 Uhr, wie der Tierpark dank einer laufenden Forschungsarbeit der Universität Neuenburg weiss. Zu deren Zweck wurden in den vier Wolfshöhlen Kameras und Mikrofone installiert. Erstmals konnte so der genaue Geburtszeitpunkt eruiert werden, wie der Tierpark in einer Mitteilung vom Donnerstag schreibt.

Wölfe leben in Rudeln und haben ein ausgeprägtes Sozialverhalten. Nur das dominante Paar bekommt Nachwuchs. Die Zucht im Berner Tierpark Dählhölzli erfolgt im Rahmen des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms (EEP).

Jungtiere haben auch die Luchse. Das mittlerweile 13-jährige Weibchen gebar sie Anfang Mai. Aufgrund ihres fortgeschrittenen Alters wird das Luchsweibchen künftig nicht mehr für die Zucht eingesetzt.

Das Luchspaar im «Dählhölzli» ist Teil des internationalen Auswilderungsprojekts «Linking Lynx», das in Deutschland neue Luchspopulationen aufbaut. Die in Bern geborenen Jungtiere sind potenzielle Kandidaten für eine spätere Auswilderung, vorausgesetzt, sie bestehen die nötigen medizinischen Untersuchungen und Verhaltenstests.

Seit Mitte Mai staksen auch Elch-Zwillinge durch das Gehege. Zunächst trinken die Elchjungen die fettreiche Muttermilch. Nach zwei bis drei Wochen beginnen sie dann auch, pflanzliche Kost zu sich zu nehmen. Die Jungtiere bleiben etwa elf Monate im Park, bevor sie von der Mutter dann abgestossen und selbständig werden.