«Mish» und «Lucy» sind am Montagnachmittag ausgebüxt. Foto: AFP

Darum gehts Zwei junge Bären entkamen aus Gehege und plünderten Honigvorräte im Zoo

Bären stellten keine Gefahr für Öffentlichkeit dar, Besucher wurden evakuiert

Nach einer Stunde wurden die Bären zurück in ihr Gehege gelockt

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

In einem Tierpark in Südwesten Englands sind zwei junge Bären aus ihrem Gehege ausgebüxt und haben sich über die Honig-Vorräte des Zoos hergemacht. Wie der Tierpark Wildwood Devon am Dienstag mitteilte, waren die Braunbären «Mish» und «Lucy» am Montagnachmittag aus ihrem Gehege entkommen und in den Lagerraum für ihr Futter eingedrungen. Dort verputzten sie unter anderem den Honig-Vorrat für eine ganze Woche.

Die Bären hätten «zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Öffentlichkeit dargestellt», erklärte der Tierpark. Alle Besucherinnen und Besucher seien vorsorglich in einem Gebäude in Sicherheit gebracht worden. Die Bären seien «kontinuierlich» vom Zoo-Personal und mit Videokameras überwacht worden. Auch die Polizei war in dem Tierpark im Einsatz.

Nach etwa einer Stunde sei es den Tierpflegern gelungen, die Bären zurück in ihr Gehege zu locken. Dort seien sie dann sofort eingeschlafen, erklärte der Zoo, der auf seinem 160 Hektar grossen Gelände neben Bären unter anderem auch Wölfe und Polarfüchse beherbergt. Wie die Bären aus ihrem Gehege ausbrechen konnten, wird den Angaben zufolge noch untersucht.