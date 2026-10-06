Am Dienstagmorgen kippte plötzlich ein Baukran in Ipsach im Kanton Bern um. Er krachte auf die Hauptstrasse und die Bahnlinie. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Angela Rosser Journalistin News

In Ipsach im Kanton Bern hatten die Arbeiter auf der Baustelle am Dienstagmorgen wohl gerade nochmal Glück im Unglück.

Bilder von Leserreportern zeigen, wie ein Kran quer über die Bahnlinie hängt. Wie die Kantonspolizei Bern auf Anfrage sagt, kippte der Kran am Morgen gegen 8.15 Uhr um. Wie das passieren konnte, ist bislang unklar.

Der Bahnverkehr zwischen Nidau und Lattigen ist aktuell unterbrochen und auch auf der Hauptstrasse ist eine Umleitung signalisiert. Auf der betroffenen Strecke sind Ersatzbusse untewegs.

Die Ermittlungen zur Ursache und dem Hergang des Vorfalls, sind im Gange, heisst es. Kenntnis von Verletzten habe man nicht.