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Autofahrer bleibt auf Treppe in Interlaken BE stecken
Leserreporter filmt
Hier wird das Auto aus der Unterführung geborgen
Am Bahnhof Interlaken hat sich ein Auto am Donnerstagabend in eine Fussgängerunterführung verirrt. Es ist nicht der erste Unfall an dieser Stelle.
Publiziert: vor 3 Minuten
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