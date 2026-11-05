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Hier wird das Auto aus der Unterführung geborgen

Am Bahnhof Interlaken hat sich ein Auto am Donnerstagabend in eine Fussgängerunterführung verirrt. Es ist nicht der erste Unfall an dieser Stelle.
Publiziert: vor 3 Minuten
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