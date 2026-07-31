Jugendlicher nach Ladendiebstahl in Bern festgenommen

Am Donnerstagvormittag wollte ein Jugendlicher in einem Verkaufsgeschäft in der Berner Innenstadt einen Ladendiebstahl begehen. Als ihn Sicherheitsmitarbeitende anhalten wollten, bedrohte er sie mit einem Messer.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Jugendlicher bedroht am 30. Juli in Bern Sicherheitsleute mit Messer

Täter nach Flucht in Bahnhof Bern mit Deliktsgut und Messer gefasst

Sichergestellter Wert: über 600 CHF; Ermittlungen durch Jugendanwaltschaft Zürich

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Am Donnerstag, 30. Juli 2026, gegen 10.40 Uhr, ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung zu einer Drohung in einem Verkaufsgeschäft an der Marktgasse 59 in Bern ein.

Ersten Erkenntnissen zufolge beobachteten Sicherheitsangestellte des Verkaufsgeschäfts, wie ein Jugendlicher Waren in seine Tasche steckte. Als sie ihn ansprachen, bedrohte er sie mit einem Messer. Anschliessend flüchtete der mutmassliche Täter. Die Sicherheitsangestellten nahmen die Nachsuche auf und alarmierten die Kantonspolizei Bern.

Messer und Deliktsgut sichergestellt

Die Einsatzkräfte der Kantonspolizei Bern mit mehreren Patrouillen sowie die Sicherheitsmitarbeitenden des Verkaufsgeschäfts nahmen umgehend die Nachsuche auf und folgten dem mutmasslichen Täter von der Marktgasse über die Spitalgasse und die Von-Werdt-Passage in die Neuengasse.

Von da flüchtete der Jugendliche über die Genfergasse und via Aarbergergasse über den Passantenübergang zum Kurzzeitparking des Bahnhofs Bern. Dort wurde er von einer Patrouille der Kantonspolizei Bern angehalten und festgenommen.

Bei ihm konnten ein Küchenmesser und Deliktsgut im Wert von über 600 Schweizer Franken sichergestellt werden. Der Jugendliche war zuvor aus einem Massnahmenzentrum im Kanton Zürich abgängig gewesen und zur Verhaftung ausgeschrieben. Die Kantonspolizei Bern hat die Ermittlungen aufgenommen. Die weitere Strafuntersuchung erfolgt durch die zuständige Jugendanwaltschaft des Kantons Zürich.