Am Dienstag ist aus dem Regionalgefängnis Thun ein Jugendlicher geflüchtet. Er konnte im Rahmen einer umgehend eingeleiteten Nachsuche kurze Zeit später durch die Einsatzkräfte der Kantonspolizei Bern angehalten werden und befindet sich wieder in Haft.

Janine Enderli Redaktorin News

Verfolgungsjagd zu Fuss! Am Dienstag ging um 11.30 Uhr bei der Kantonspolizei Bern die Meldung ein, dass im Regionalgefängnis Thun ein Insasse, der sich in der Jugendabteilung in Haft befand, geflüchtet sei.

Gemäss aktuellen Erkenntnissen bedrohte der Jugendliche aus noch zu klärenden Gründen eine Aufsichtsperson mit einem gefährlichen Gegenstand und verschaffte sich so die Flucht.

Unter Waffenhoheit angehalten

Unverzüglich wurde eine grossangelegte Nachsuche, darunter mit Spezialdiensten und Diensthunden, eingeleitet. Nach rund drei Stunden wurde der Jugendliche in Thun gesichtet und unter Waffenhoheit, ohne Gegenwehr, im Bereich der Schlossmattstrasse/Eichmattweg angehalten. Anschliessend wurde er zurück ins Regionalgefängnis Thun gebracht und befindet sich in Haft. Es wurde niemand verletzt.

Unter der Leitung der kantonalen Jugendanwaltschaft Bern hat die Kantonspolizei Bern Ermittlungen, insbesondere zur Flucht, aufgenommen.