Amerikaner (†58) unter Einsatz von Rega und Polizei geborgen

Der Kantonspolizei Bern wurde am Montag, gegen 10 Uhr, gemeldet, dass am Fusse des Eigers auf dem Gebiet der Gemeinde Grindelwald ein Fallschirmspringer verunfallt sei. Der Mann war zusammen mit drei weiteren Personen, im Bereich des Eigergipfels aus einem Helikopter. Anschliessend flog er mit seinem Wingsuit entlang des Ostgrats des Eigers. Im Bereich westlich des Schüssellouwinegraben crashte er in mehrere Bäume und stürzte zu Boden.

Die umgehend ausgerückten Einsatzkräfte leiteten entsprechende Suchmassnahmen ein und konnten schliesslich im Bereich westlich des Schüssellouwinegraben eine Person ausfindig machen. Der Mann konnte durch die Einsatzkräfte nur noch tot geborgen werden.

Erst am Freitag stürzte ein Basejumper ab

Beim Verstorbenen handelt es sich um einen Amerikaner (†58), wie die Kantonspolizei Bern in einer Mitteilung schreibt. Nebst der Kantonspolizei Bern stand auch eine Crew der Rega sowie ein Spezialist der Alpinen Rettung Schweiz im Einsatz. Eine Untersuchung unter der Leitung der Bundesanwaltschaft wurde eingeleitet.

Erst am Freitagmittag war ein Schweizer (†34) in Grindelwald tödlich verunglückt. Der Basejumper wurde tot auf der Südseite des Eigers geborgen.