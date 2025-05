Er erlitt schwere Verbrennungen Schweizer (†69) bei Gartenarbeiten tödlich verletzt

Am Dienstagmorgen ist es in Grindelwald zu einem Unfall in einem privaten Garten gekommen. Dabei wurde ein Mann schwer verletzt und mit der Rega ins Spital geflogen. Dort erlag er wenig später seinen Verletzungen. Ermittlungen zum Unfall sind im Gang.