Auf über 2600 Metern über Meer haben Mitarbeitende des Archäologischen Dienstes des Kantons Bern ein Schmuckstück aus der Frühbronzezeit gefunden. Es ist der erste derartige Fund auf dem Lötschenpass. Der Halsring wurde vor rund 4000 Jahren vermutlich als Opfergabe deponiert.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Sensationsfund auf dem Lötschenpass! Auf einem Kontrollgang haben Mitarbeitende des Archäologischen Dienstes (ADB) Mitte Oktober 2026 erstmals ein grösseres Metallobjekt aus der Urgeschichte entdeckt, einen bronzenen Halsring aus der Frühbronzezeit (2000 bis 1700 v. Chr).

Er hat zwei Enden in Form von Ösen und einen Durchmesser von etwa 13 Zentimetern. Nach Jahrtausenden auf dem Passübergang sei der dünne Halsring überraschend gut erhalten geblieben, heisst es in einer Medienmitteilung der Bildungs- und Kulturdirektion Bern. Die Fachleute dokumentierten und bargen das Objekt vorsichtig. Sie brachten es dann in die Labore des ADB nach Bern, wo es derzeit konserviert wird.

Menschen nutzten Alpenpässe schon in der Urgeschichte

Ähnlicher Halsschmuck ist in Männer- und Frauengräbern aus der gleichen Epoche bei Gwatt, Einigen und Hilterfingen ausgegraben worden. Fundstellen der Epoche gibt es auch südlich der Berner Alpen im Wallis. Das Objekt vom Lötschenpass zeugt nun von der grossen Mobilität der Menschen in der Urgeschichte und verdeutlicht, dass die Alpenpässe seit Jahrtausenden begangen worden sind. Es ist zu vermuten, dass der Halsring auf dem Lötschenpass mit Absicht deponiert worden ist – als Opfergabe an eine Gottheit oder um eine gelungene Reise zu erbitten oder dafür zu danken.

Der über 2600 Meter hohe Lötschenpass liegt auf der Grenze zwischen dem Berner Oberland und dem Wallis. Er ist seit längerer Zeit eine archäologische Fundstelle. Dort wurden unter anderem schon römische Münzen und mittelalterliche Pfeile gefunden.

Seit 2011 sind auch Funde aus der Bronzezeit bekannt: ein Bogen, Pfeile, Lederstücke und eine Spanschachtel bilden ein ganzes Ensemble organischer Funde, die im Eis jahrhundertelang erhalten blieben und mittlerweile infolge der Klimaerwärmung zutage treten. Der neu entdeckte Halsring lag abseits der bisher bekannten Fundorte. Er ist das erste Objekt aus Bronze und das erste Schmuckstück aus der Frühbronzezeit, das auf dem Lötschenpass gefunden wurde.