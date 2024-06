Berner Polizei zieht mehrere Fahrzeuge aus dem Verkehr

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

Diese Autos wurden aus dem Verkehr gezogen.

Marian Nadler Redaktor News

Die Kantonspolizei Bern hat am Samstag in den Abend- und Nachtstunden gezielte Verkehrskontrollen in der Region Bern durchgeführt. Dabei wurde ein besonderes Augenmerk auf Fahrzeuge gelegt, die unnötigen Lärm verursachten und bei denen der Verdacht auf unerlaubte Abänderungen bestand.

Insgesamt wurden 39 Fahrzeuge zu einer Kontrolle angehalten und 34 davon in einer Prüfhalle kontrolliert. Bei 14 Fahrzeugen wurden Anzeichen von unerlaubten Abänderungen und technischen Mängeln festgestellt. Zwölf Fahrzeuge wurden sichergestellt. Bei zwei Fahrzeugen wurde die Weiterfahrt verhindert. Das schreibt die Kantonspolizei in einer Mitteilung.

So viele Fahrzeuge wurden beschlagnahmt

Insgesamt wurden 26 Fahrzeuglenker wegen Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz, insbesondere wegen unerlaubten Abänderungen am Fahrzeug und weiteren Widerhandlungen, zur Anzeige gebracht.

Um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, werden auch künftig sowohl präventive Aktionen als auch regelmässige Verkehrskontrollen im ganzen Kantonsgebiet durchgeführt.