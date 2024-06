Schwerer Unfall in Frutigen BE Auto erfasst zwei Fussgängerinnen – Schweizerin (†19) stirbt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist in Frutigen BE eine Fussgängerin von einem Auto erfasst worden und verstorben. Eine weitere Fussgängerin wurde ebenfalls erfasst und mit Verletzungen ins Spital gebracht.