Die Ausgabe 2026 der Illuminationen auf dem Bundeshaus ist am Samstagabend zu Ende gegangen. Die Besucherzahl ist rückläufig.

Darum gehts Die Bundeshaus-Lichtshow 2026 zog vom 17. Oktober bis 21. November rund 400'000 Menschen zu 108 Aufführungen nach Bern

Die Gratis-Show zeigte das Gleichgewicht der Ökosysteme, darunter den Igel als Tier des Jahres der Inhaltspartnerin Pro Natura

Für das Vorjahr werden sowohl 465'000 als auch 621'000 Besucher genannt, für 2023 rund 385'000; 2027 kehrt die Show zurück

Yannick Weber Blick Newsdesk

Rund 400'000 Personen versammelten sich zwischen dem 17. Oktober und diesem Samstagabend, dem 21. November, auf dem Bundesplatz in Bern. Während dieser 36 Abende wurde die rund 30-minütige Lichtshow auf das Bundeshaus 108-mal projiziert.

«Das Spektakel erzählte vom Gleichgewicht der Ökosysteme. Jedes Lebewesen – von der Ameise bis zum Steinbock – trägt etwas zum Funktionieren des grossen Ganzen bei. Mit zu den Protagonisten gehörte der Igel, Tier des Jahres von Pro Natura. Die Schweizer Naturschutzorganisation war Content-Partnerin der diesjährigen Ausgabe», halten die Organisatoren in ihrer Mitteilung fest. Sie danken ihren Partnern, die es auch dieses Jahr ermöglicht haben, dass die Veranstaltung gratis ist.

Die Besucherzahl liegt dennoch unter derjenigen des Vorjahres mit 465'000 Zuschauern. 2025 war die Begeisterung besonders gross gewesen: 621'000 Personen waren nach Bern gekommen. Diese Ausgabe zog aber trotzdem etwas mehr Menschen an als 2023, als die Besucherzahl auf 385'000 Personen geschätzt worden war. Das Spektakel kehrt 2027 für eine neue Ausgabe zurück, kündigen die Organisatoren an.