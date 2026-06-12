In Biel ist am Freitagmorgen der Strom flächendeckend ausgefallen. Die Behörden raten, Ruhe zu bewahren und auf die Benutzung von Liften zu verzichten.

Janine Enderli Redaktorin News

In der gesamten Stadt Biel ist am Freitagmorgen der Strom ausgefallen, wie die Warn-App Alertswiss meldet. Die Ursache des Ausfalls sowie die voraussichtliche Dauer sind derzeit noch nicht bekannt. Die Stromversorgung ist auf dem gesamten Stadtgebiet unterbrochen. Zudem kann es zu Einschränkungen bei Telefonie- und Datendiensten kommen.

Die Behörden empfehlen, keine Lifte zu benutzen und alle netzbetriebenen Geräte auszuschalten.

Zudem wird gebeten, sich ruhig zu verhalten und nach Möglichkeit am aktuellen Aufenthaltsort zu bleiben. Die Stromversorgung wird so schnell wie möglich wiederhergestellt, heisst es bei Alertswiss weiter.