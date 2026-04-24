Zwischen Oftringen und der Verzweigung Härkingen meldet der TCS Stau. Grund dafür ist ein Unfall mit mehreren Fahrzeugen. Wie die Polizei bestätigt, ist eine Person dabei ums Leben gekommen.

Angela Rosser Journalistin News

Auf der A1 Richtung Bern stockt der Verkehr. Wie der Touring Club Schweiz (TCS) am frühen Freitagmorgen meldet, ist ein Unfall mit mehreren Fahrzeugen der Grund. Die Fahrbahn wurde auf einen Fahrstreifen verengt. Reisende müssen mit einem Zeitverlust von rund einer Stunde rechnen.

Wie die Kantonspolizei Solothurn auf Anfrage erklärt, ist bei der Kollision eine Person ums Leben gekommen. Weitere wurden verletzt. Insgesamt waren vier Fahrzeuge in den Unfall verwickelt.

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